O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), protocolou

na última semana, o Requerimento 32/2023, por meio do qual pede informações à Prefeitura a respeito da execução do programa Criança Feliz, do Governo Federal, em Sant Bárbara d’Oeste. O parlamentar destaca que esse programa tem por objetivo atender gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, assim como crianças de até 6 anos de idade e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção.

No documento, o parlamentar Kifu pergunta a forma como esse programa tem sido executado no Município, qual o valor recebido pela Administração e quais são as secretarias responsáveis por coordenar e fiscalizar as ações em Santa Bárbara d’Oeste. Kifú também indaga o número de crianças efetivamente cadastradas e atendidas e qual a forma para os interessados serem incluídos no programa. Ele questiona, ainda, se as crianças cadastradas têm prioridade na obtenção de vagas em creche. Por fim, o parlamentar pergunta se existe uma lista de espera para a inclusão nesse projeto.

Fontes pede melhorias na rotatória na Vila Sartori

O vereador Carlos Fontes (União Brasil), acompanhado do secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, esteve, nesta manhã (18), na rotatória que liga o bairro Vila Sartori à estrada do Barreirinho, a qual serve de acesso aos bairros Parque Eldorado, Jardim Vista Alegre e adjacências.

A pedido de moradores daquela região da cidade, Carlos Fontes mostrou ao secretário a dificuldade de quem vem da SP-304 (rodovia Luiz de Queiroz), sentido Piracicaba/Americana, e acaba se confundido com a sinalização na rotatória. Nesse local, a visibilidade da placa de PARE é prejudicada por outra placa maior, instalada poucos metros antes. Com isso, os motoristas acabam se orientando pela sinalização de solo, onde a tinta também está apagada, situação que pode causar acidentes.

No encontro, o secretário Rômulo Gobbi garantiu ao vereador que este problema será solucionado nessa rotatória, localizada quase em frente à entrada para a Secretaria do Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste. “Agradeço a atenção do secretário Dr. Rômulo Gobbi e vamos aguardar a solução deste problema para dar segurança aos motoristas e pedestres”, disse Carlos Fontes.

