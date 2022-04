O lutador barbarense Thiago Idalgo disputa neste fim de semana “Arnold Classic”, um dos maiores eventos internacionais de Nutrição Esportiva, Saúde, Esportes, Lutes, Performance e Fitness da América do Sul. Em São Paulo, no Expo Center Norte, o atleta que conta com o apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) disputará as lutas de Kickboxing nas modalidades K1 e Kick Light.

Recentemente, Thiago conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Paulista e foi campeão do Spartan de K1, destacando-se na modalidade. Além da competição do próximo fim de semana, o barbarense se prepara para o Campeonato Brasileiro da modalidade, no Espírito Santo, de 16 a 19 de junho.

O atleta conta com o apoio da Seme, Clínica Victor Magalhães, Akisport Artigos Esportivos, Guaili Moda Fitness, Eletrônica Morelli, PHF Carros de Som, Cesinha Sucos, Maria Estampa, Centro de treinamento Ryan Gracie, treinadora Cristimi Niero Páfaro, Fabíola Hellida e Academia On Fight Piracicaba.