O atleta Thiago Idalgo, da Equipe Kick Figth/ Onfigth, representará Santa Bárbara d’Oeste, no Spartans K1 Rules, um dos maiores eventos chancelados pela CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing).

A competição ocorrerá neste sábado (9) em São Paulo, no Ginásio do Sport Club Corinthians Paulista. O combate será de luta casada, com três rounds, e o atleta que conta com o apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) enfrentará Deivid Nascimento, da equipe Fight House.

No fim de semana passado, Idalgo conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Paulista. O lutador é treinado pela professora Cristmi Niero Pafaro, da Academia OnFight Piracicaba. Além do apoio da Prefeitura, o atleta conta com o auxílio do Centro de Treinamento Ryan Gracie Santa Bárbara, da Academia Onfight de Piracicaba, Guaili Moda Fitness, Akisport, Maria Estampa Produtos Personalizados, Pesqueiro São José, Eletrônica Morelli, Vitale Spa Odonto (Dr. Janderson Caproni e Dra. Gisele Caproni), Lojas Campagnolo, dupla sertaneja Rony César e Rafael e do Sindicato Têxtil.

A luta será transmitida ao vivo no canal de Youtube da CBKB (https://www.youtube.com/ConfederacaoBrasileiradekickboxing). Mais informações sobre o evento pode ser acessadas no site www.cbkb.com.br/ também nas redes sociais do Spartans K1 Rules.