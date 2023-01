Maior rede de frango frito do mundo, o KFC inaugurou nesta terça-feira (3) sua unidade no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A unidade inaugurada fica na Praça de Alimentação do empreendimento.

Reverenciado em todo o mundo por seu sabor e crocância, o frango frito do KFC é fresco, sendo marinado, empanado e frito diariamente em cada loja, processo que garante o sabor único da marca. O balde de frango é o principal prato do cardápio e está disponível na Receita Crocante e Receita Secreta, combinação de 11 ingredientes secretos criada pelo fundador Coronel Sanders, nas versões de tirinhas de peito de frango ou pedaços acompanhados por molhos variados.

A rede também oferece saborosas opções de sanduíches, entre eles o Kentucky Chicken Sandwich. Com nome inspirado no estado de origem da marca, o sanduíche é criado a partir da combinação de 140 gramas de um filé suculento e extracrocante, picles, maionese especial no pão brioche tostado na manteiga. A rede também conta com opções de Wow Box, Big Box, refeições e sobremesas, como o novo Baldelírio Brownie, além do Baldocinho e Baldelícia