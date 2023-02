Veja o que se deu com Key Alves

Infelizmente, a ocorrência de problemas psíquicos e emocionais vem crescendo a cada dia, escancarando o que muitos já sabem: a saúde mental do ser humano requer cuidados e atenção, assim como a saúde física.

E no BBB23 uma situação, no mínimo curiosa, vem ocorrendo com a competidora Key Alves: crises e alucinações relacionadas com o astro do Pop Michael Jackson, falecido no ano de 2009.

A jogadora de vôlei enfrentou, dentro da casa mais vigiada do Brasil, um descontrole emocional motivado por medo e pânico, ao imaginar, refletida no espelho de um dos quartos, a presença do cantor. Um típico caso de Fobia Social associado à crise de ansiedade e pânico.

E o que vem a ser a Fobia Social? O que Michael tem a ver com isso? Vamos lá, a Fobia social é uma condição onde há crises súbitas de ansiedade, medo, desespero associados a sintomas físicos, como: dor no peito, falta de ar, tontura, formigamentos, tremores, suor excessivo, medo irracional, formigamento das mãos, descontrole com crises de choro e coração acelerado. A sensação é de morte ou perda do controle. Os episódios podem acontecer sem motivo aparente ou após um trauma emocional.

As fobias são exemplos de sintomas de crise de ansiedade e suas manifestações podem se dar através de sentimentos que evidenciam o sofrimento psíquico associado à pequenas fragilidades mentais, ativadas por um alvo específico ou não. No caso de Key Alves, o alvo imaginário é o cantor americano de sucesso mundial.

E como lidar com essas fobias? Na grande maioria dos casos, o fator determinante é um gatilho específico que dispara o medo irracional. Esse gatilho pode ter sido causado por algum trauma. No caso de Key Alves, a dor e o desespero no momento de crise deixam claros o sofrimento psíquico.

A exposição, fama, pressão vivida dentro da casa do BBB 23 podem ajudar na intensificação dos sintomas, projetando reações negativas no emocional da jovem. Porém, é preciso uma investigação mais profunda do caso, para identificar quais os reais gatilhos que associam o desconforto dela em relação à figura de Michael, que dispara as manifestações de pânico.

A busca por um acompanhamento psicoterápico é fundamental para entender quais os gatilhos para início dos sintomas e como controlar os efeitos perturbadores da doença.

Porém, o mais importante de tudo é externar os sentimentos, sem medo de ser rotulado como louco, uma vez que muitas pessoas sofrem com este mal e nem sempre sabem como agir.

Existe tratamento e cura para o distúrbio em si, além de medicamentos que auxiliam no controle e redução das crises. No entanto, a psicoterapia também é fundamental, já que atua sobre os desequilíbrios bioquímicos que geram os efeitos físicos associados à doença, além de trabalhar as fobias, a ansiedade e provocar mudanças comportamentais para que o indivíduo aprenda técnicas que possam mudar a sua atitude diante dos ataques de pânico.

Além disso, é preciso se conscientizar da necessidade de construção de uma rede de apoio, leituras e hobbies, como a música, para sentir-se mais forte para lutar contra o medo irracional instalado pelas alucinações.

Enfim, infelizmente a saúde mental ainda é um tabu em nossa sociedade e as crises sofridas por Key Alves dentro do BBB 23 foram motivo de memes e piadas nas redes sociais. Expondo a vulnerabilidade emocional que pode afetar homens e mulheres em diversas faixas etárias e em qualquer classe social, estando ou não confinados em um reality show. O que aprendemos com isso?

Que não podemos julgar a dor do outro. Saúde mental não é brincadeira e ao perceber o menor sinal de desequilíbrio, deve-se buscar ajuda de um profissional qualificado que irá, através de ferramentas adequadas, identificar o problema e dar a tratativa correta para que se consiga viver de forma plena, saudável e equilibrada.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

