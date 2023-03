Key Alves vira embaixadora de site Sugar

Key Alves, que foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil

na última terça-feira (07), abriu para a imprensa diversas vezes sentir atração por homens mais mais velhos e ser sapiosexual, quando se tem interesse por homens inteligentes, além da grande identificação com plataformas adultas, como seu perfil no OnlyFans, trazendo seu nome associado a uma Sugar Baby por diversas vezes nas redes sociais enquanto estava na casa.

O site de relacionamentos Sugar MeuPatrocínio, revelou que agora com Key Alves fora da casa, além de jogadora de vôlei, ela pode vir a se tornar a Sugar Baby mais famosa do Brasil, através do convite para ser embaixadora, porta-voz oficial do maior site sugar da América Latina.

Segundo Caio, Diretor de Comunicação do MeuPatrocínio, essa é uma ótima oportunidade para ambos tendo em vista esse interesse por homens bem-sucedidos e cultos pela parte da Key Alves, que são bem similares ao estilo de vida Sugar e as Sugar Babies.

“Sugar Babies são jovens à frente de seu tempo que cansaram de se relacionar com homens mais jovens e imaturos, elas privam por um relacionamento com estabilidade financeira e emocional, mais maduro e repleto de luxo como viagens, restaurantes e presentes. Nesse caso Sugar Daddies, mais maduros, experientes e cultos, podem ser 20 anos mais velhos como a preferência de Key, é algo muito comum e os ideais e conceitos da Key Alves são muito comuns ao sugar lifestyle, sendo assim ela poderia ser uma ótima embaixadora.”

De acordo com a plataforma MeuPatrocínio, eles esperam terminar as negociações ainda nesta semana para fazer um anúncio oficial.

Ex-BBB Tina participa de episódio de estreia de ‘Passaporte Feminino’

A ex-BBB Albertina Calamba, a Tina, é uma das protagonistas do episódio de estreia da série Passaporte Feminino, que chega ao Lifetime nesta segunda-feira, 6 de março, às 21h11. A produção traz mulheres imigrantes, vindas de países e culturas diferentes, com seus desafios, relatos de vida e obstáculos cotidianos. A cada segunda-feira será apresentada a trajetória de duas imigrantes – Angola, Irã, Bolívia, China e Portugal – com histórias de luta e lições de vida. Coproduzida pelo Lifetime e pela Be.Content, a série tem direção e apresentação de Carol Massière, e foi filmada na cidade de São Paulo, onde todas as personagens vivem.

No episódio, intitulado Angolanas – A Herança Cultural e Ancestral de Angola, Tina – que foi condecorada Miss Benguela – conta que decidiu mudar para o Brasil para realizar o sonho de infância de estudar jornalismo. Ela traz lembranças da época em que o país vivia em guerra por sua Independência, mas também traz boas histórias de sua infância e juventude no país. Hoje, é mãe de duas filhas, com quem costuma visitar Angola regularmente.

Além de Tina, Carol Massière também entrevista a angolana Safira Lazúli, 30 anos, dançarina por vocação, que chegou no Brasil grávida de nove meses prestes a dar à luz ao seu segundo filho.

Na primeira temporada, composta por cinco episódios, as convidadas compartilham suas experiências diárias, além de relatos impactantes de quem deixou seu país de origem – por motivos diversos – para viver uma vida nova em uma grande metrópole como São Paulo. Porém, ainda que tenham saído da terra natal, todas preservam muito de sua cultura e se orgulham em compartilhar suas histórias. Em comum, elas vieram em busca de preencher seu “passaporte” com experiências verdadeiras e novas vivências. Os aprendizados que tiveram são parte inerente de quem elas são agora. Além de Tina e Safira, SandyBell e Beatriz vêm da Bolívia; Mahsima e Maryam vêm do Irã; Rosa e Rita de Portugal; e, por fim, Stella e Isabel são da China.

“Passaporte Feminino é um projeto sobre diversidade, escuta e acolhimento. Dez mulheres se lançaram no mundo, cada uma no seu jeitinho, partindo de situações completamente diferentes, em busca do seu exílio e movidas por sentimentos tão comuns a todas nós. São histórias potentes como estas que nos arrebatam, nos fortalecem e nos colocam em movimento em busca de uma existência mais próspera“, afirma Massière.

Para Karen Santiago, diretora de Programação do Lifetime, “Passaporte Feminino destaca mulheres incríveis, com histórias fascinantes e que conquistaram sua liberdade e realização pessoal. É um presente para nossa audiência celebrar o Mês do Mulher com essa estreia tão diversa culturalmente, inspiradora e focada no poder feminino”.

Sinopses do episódio de estreia:

ANGOLANAS

A Herança Cultural e Ancestral de Angola

Carol Massière aprende sobre a ancestralidade angolana com Safira Lazúli, 30 anos, dançarina por vocação, que chegou no Brasil grávida de nove meses prestes a dar à luz ao seu segundo filho. E Albertina Calamba, de 29 anos, Miss Benguela que decidiu mudar para o Brasil para realizar o sonho de infância de estudar jornalismo.

Estreia: dia 6, às 21h11

Reexibição: dia 13, às 21h55

FICHA TÉCNICA:

COPRODUÇÃO

Be.Content e Lifetime

CONCEPÇÃO, DIRETORA E APRESENTADORA

Carol Massière

PRODUÇÃO EXECUTIVA

Marcela Marcucci

ASSISTENTE DE DIREÇÃO

Mariah Navarro

PRODUTOR DE SET E LOCAÇÃO

Bruno Marques

PESQUISA

Isabella Spada

ROTEIRO

Andreza Furtado

DIRETORA DE FOTOGRAFIA

Flora Dias

CINEGRAFISTA 2

Amara Barroso

TÉCNICA DE SOM DIRETO

Maria Clara Cervantes

ASSISTENTE DE CÂMERA/ LOGGER

Thais Maynara

FOTOGRAFIA SET

Iara Watanabe

ACESSIBILIDADE

Joana Peregrino

Filmado em locações na cidade de São Paulo com o apoio da São Paulo Film Commission

Sobre a Be.Content

Fundada em 2018 por Carol Massière, publicitária com experiência em direção criativa, a Be.Content é uma produtora de conteúdo especializada em projetos nos quais a mulher é o centro da história. Sua missão é promover narrativas femininas de diversas culturas e assim fortalecer a voz, a união e a autonomia das mulheres no mundo. Entre seus trabalhos, destaque para a websérie Passaporte Feminino Japão, piloto da obra filmada em São Paulo sobre mulheres imigrantes.

Sobre Lifetime

O Lifetime é a marca de entretenimento para a mulher. As histórias contadas são escritas, produzidas e protagonizadas por mulheres. Aqui a mulher é quem ela quiser e se distrai com séries e filmes que se conectam com suas emoções. Os Lifetime Movies contam histórias em que a mulher é representada, com o simples objetivo de divertir e distrair, com tramas repletas de dramas, mistério, histórias reais e muito suspense.

