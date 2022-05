O produtor cultural Anderson Kbça deixou a prefeitura e vai trabalhar na Câmara de Americana. Ligado ao vereador Juninho Dias (MDB), Kbça estava no comando da Regional do Zanaga desde o começo do governo Chico Sardelli (PV) e agora vai levar seu trabalho para mais perto do mandato do vereador mais votado da cidade nas eleições de 2020.