A vereadora Kátia Ferrari (PV) protocolou requerimento por meio do qual pede informações à Administração Municipal a respeito da campanha de vacinação contra poliomielite no Município. Motivada pelo anúncio do Ministério da Saúde, segundo o qual apenas 70% das crianças em todo o território nacional foram vacinadas na campanha realizada em agosto e setembro deste ano, a parlamentar quer saber qual é a porcentagem de crianças vacinadas em Santa Bárbara d’Oeste.

Kátia considera que a meta nacional, segundo o MS, é vacinar 95% das crianças, sendo assim, ela questiona quais medidas estão sendo tomadas para atingir esse número; se o Município dispõe de estoque suficiente; quais são os locais e horários disponíveis para a vacinação; e, por fim, se existe a possibilidade de haver campanha aos finais de semana, uma vez que muitos pais e responsáveis pelas crianças não conseguem levar os filhos nos horários habitualmente disponíveis.

A vereadora também protocolou, nesta segunda-feira, indicação em que sugere à Prefeitura a realização de campanhas de multivacinação aos finais de semana no Munícipio, principalmente contra poliomielite, a fim de que sejam atingidas as metas sugeridas pelo MS. “A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, é muito contagiosa. No Brasil, o último caso registrado foi em 1989, graças ao sucesso das campanhas de vacinação realizadas ao longo dos anos; porém, estamos apresentando uma baixa taxa na vacinação contra a doença, por isso temos que intensificar a cobertura a mesma”, declara Kátia.