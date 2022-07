A vereadora de Santa Bárbara d’Oeste Kátia Ferrari (PV) usou as redes sociais para comemorar o tombamento no Parquinho do Panambi. Ela disse que a luta começou “lá atrás, e agora enfim podemos comemorar.”

Saiu o tombamento dos 39 painéis (obras do Professor Jorge Calil Assad Salum) e dois brinquedos: foguete e o robô! Quem não tem uma história feliz pra contar com eles?!

Com o Decreto 7336/22 de Tombamento, os painéis poderão ser restaurados e recuperados como originais! E nosso Parquinho poderá ficar ainda mais lindo e inesquecível.

Agradecimento muito especial ao nosso Prefeito Rafael Piovezan e ao Secretário de Cultura Evandro Felix Carneiro pelo reconhecimento desta minha importante indicação.

Aos familiares do Professor Jorge Calil Assad Sallun, que desde o início deste projeto contribuíram com todas as informações necessárias neste projeto que preservará para sempre a memória do professor e artista. Elisabeti Assad Sallum, Talita Assad Sallum Toniolo, Elimara Ap Assad Sallum e Caio Assad Sallum Toniolo.