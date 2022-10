A equipe do Instituto Junior Dias, de Americana, participou no domingo (16) da 17ª Copa Laranjal de Karatê, 7° Etapa da Acak, realizada na cidade de Laranjal Paulista. Os atletas obtiveram um bom resultado e voltaram para casa com 16 medalhas: quatro de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

Sob o comando de Bel Dias, 12 atletas da instituição representaram Americana na competição: Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Miguel Santos Felix Ferreira, Marcos Vinicius de Carvalho, Laura dos Santos de Freitas, Nicolas de Brito, Raize Alves Innocêncio, Davi Menezes, João Miguel de Souza, Rafael dos Santos Dellavalentina, Anna Júlia Nunes e Kael Andrade.

Confira os medalhistas:

– Sub-14 feminino até 3°kyu: Laura Santos (2° lugar na Luta) e Anna Júlia Nunes (3° lugar na Luta e 2° lugar no Kata)

– Sub- 14 feminino 2°kyu acima: Marina Sofia Garcia (1° lugar na Luta e 1° lugar no Kata)

– Sub- 12 masculino até 3° kyu: Miguel dos Santos Félix (3° lugar no Kata) e Rafael dos Santos Dellavalentina (1° lugar no Kata)

– Sub- 12 masculino 2°kyu acima: João Miguel de Souza (3° lugar no Kata e 2° lugar na Luta)

– Sub- 14 masculino até 3°kyu: Nicolas de Brito (3° lugar no Kata)

– Cadete feminino 2° kyu acima: Jenyffer de Castro Joaquim (3° lugar no Kata e 2° lugar na Luta)

– Sub-10 masculino até 3° kyu: Davi Menezes Marinho (2° lugar na Luta)

– Sênior feminino até 3° kyu: Raíze Innocêncio (1° lugar no Kata e 2° lugar na Luta)

– Sênior masculino até 3° kyu: Marcos Vinicius de Carvalho (2° lugar na Luta).

O Instituto Junior Dia tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Americana.