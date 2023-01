Aulas gratuitas de Karatê

O Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” e o Centro Cultural “Edgard Tricânico” de Santa Bárbara d’Oeste abriram as inscrições das aulas gratuitas de Karatê do Projeto Esporte Cidadão. De ambos os espaços culturais, as vagas são limitadas.

Os pais/responsáveis poderão se inscrever seus (suas) filhos (as), munidos de RG e comprovante de endereço, via WhatsApp ou pelo telefone (19) 99756.5780 com os próprios professores das aulas.

As aulas começarão no “Léo Sallum” nesta terça (31/1) e no “Tricânico” nesta quinta-feira (2/2). O “Léo Sallum” está localizado na Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova. Já o “Tricânico” está localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, no Conjunto Roberto Romano.

Confira os dias e horários das oficinas:

• Léo Sallum

Terças-feiras, às 16h15

Aulas para 6 anos ou mais

Professora Júlia

Quartas-feiras, às 7h30 e às 17h30

Aulas para 7 anos ou mais

Professores Júlia e Donizete

Sextas-feiras, às 7h30

Aulas para 6 anos ou mais

Professora Júlia

Sábado, às 8 horas

Aulas para 7 anos ou mais

Professores Júlia e Donizete

• Tricânico

Quintas-feiras, às 17h30

Aulas para 6 anos ou mais

Professora Júlia

