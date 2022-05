As equipes de Judô, Kickboxing e Karatê de Santa Bárbara d’Oeste conquistaram nove medalhas no último fim de semana em competições estaduais. Nas três modalidades, os atletas da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) asseguraram três medalhas de ouro, duas de prata e quatro medalhas de bronze. Em São Bernardo do Campo, no sábado (14), na final do Paulista Sub-18 de Judô, Pedro Henrique Tersi Argentão conquistou o terceiro lugar na categoria Meio Pesado. Na competição, o atleta foi comandado pelo técnico Rodrigo Teixeira Lima.

Em Piracicaba, no domingo (15), no Desafio Nippon de Kickboxing, Nathan Picollo e Rodrigo Morelli conquistaram a medalha de ouro e Rodolfo Estanqueiro assegurou a medalha de prata, com equipe supervisionada por Thiago Idalgo e Cristimi Niero Pafaro (Academia On Fight). O Kickboxing barbarense conta com a colaboração da Clínica Victor Magalhães, Akisport, Academia Pano Bianco, Eletrônica Morelli e Maria Estampa

Em São Paulo, o Karatê barbarense disputou no sábado (14) e domingo (15) o Zonal Sul Sudeste Interestilos e teve dois atletas convocados para Seleção Paulista na categoria de luta: Caroline Passos, vice-campeã na equipe adulto feminino, e Renato Gayola, na equipe master. No individual, Caroline Passos foi a campeã na Luta Individual Adulto C, Adilson de Freitas assegurou o bronze no Kata Individual Adulto, João Comino conquistou o bronze na Luta Individual Juvenil B e Heitor Gutierrez o bronze na Luta Individual Juvenil B. O técnico barbarense, João Donizete, comandou a Seleção Campeã Estadual.