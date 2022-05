Os atletas do Instituto Jr Dias trouxeram mais seis medalhas para Americana, dentro da XI Copa São Paulo de Karatê, realizada no sábado (7), no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. Os karatecas treinam no instituto com apoio da Prefeitura de Americana, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

Confira os nomes dos atletas e o quadro de medalhas conquistadas no fim de semana:

Anna Júlia Nunes

19/140 – Sub 14 6° a 3°kiu

3° kata

2° Shiai

Jenyffer de Castro

24/160 – Cadete 2° kiu acima

2° Shiai

Marina Sofia Mathias Garcia

20/143 Sub 14 – 2° kiu acima

3° kata

2° Shiai

Rafael Dellavalentina

13/101 Sub 12 de 6° a 3° kiu

3° Shiai

A secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, comentou os resultados. “É motivo de muito orgulho para nós da Secretaria de Esportes ver os atletas americanenses premiados em diversas modalidades. Americana tem um esporte de base forte e que vem se destacando em competições no interior e na capital”, declarou.