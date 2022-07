A equipe de karatê do Instituto Jr. Dias, que conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Americana, conquistou 18 medalhas na 1° Copa Indaiatuba de Karatê – 4º etapa Acak, que ocorreu no domingo (24). Com esse número de medalhas, Americana ficou na 5° colocação na classificação geral nesta etapa.

Sob o comando técnico de Isabel Dias, Americana levou a Indaiatuba 17 atletas: Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Miguel Santos Felix Ferreira, Marcos Vinicius de Carvalho, Laura dos Santos de Freitas, Nicolas de Brito, Rafael dos Santos Delavalentina, Raize Alves Innocêncio, Ederson Buzatto, Gabriel Marinho Lahr, Amanda Andrade de Araújo, Kael Andrade Vieira, Júlia Buzatto, Maria Alice Rodrigues Miranda, Pietro Marinho Fortolan, Anna Júlia de Souza Nunes e Davi Menezes Marinho.

Confira os medalhistas:

Sub-10 masculino absoluto

Davi Menezes Marinho: ouro no Kata e ouro na luta

Sub-10 masculino de 7° a 5° kyu

Pietro Menezes Marinho: prata na luta

Sub-14 feminino até 3°kyu

Anna Júlia de Souza Nunes: prata no Kata

Laura Santos: bronze no Kata

Sub-14 feminino 2° kyu acima

Marina Sofia Garcia: ouro no Kata e ouro na luta

Sub-14 masculino até 3° Kyu

Nicolas de Brito: bronze no Kata

Sênior masculino até 3° Kyu

Marcos Vinicius Carvalho: ouro na luta

Cadete masculino 6° a 3° Kyu

Gabriel Marinho Lahr: bronze no Kata

Sênior feminino até 3° Kyu

Raize Alves Innocêncio: ouro no Kata e ouro na luta

Master Masculino até 3° Kyu

Ederson Buzatto: bronze no Kata

Sênior feminino de 7° a 5° Kyu

Amanda Andrade de Araújo: ouro no Kata e bronze na luta

Sub-8 feminino absoluto

Maria Alice Rodrigues Miranda: bronze no Kata e prata na luta

Cadete feminino 2° Kyu acima

Jenyffer de Castro Joaquim: bronze no Kata