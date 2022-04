Atletas do karatê de Americana conquistaram três medalhas na terceira etapa do Campeonato Paulista, que aconteceu no final de semana na cidade de Santos. No total, foram três medalhas de bronze.

Subiram ao pódio, as atletas:

Jennifer de Castro Joaquim – categoria 14 a 15 anos – bronze no Shiai Kumite (luta)

Marina Sofia Mathias Garcia – categoria 12 a 13 anos – bronze no Kata e no Shiai Kumite

Os atletas fazem parte do Instituto Jr. Dias que, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, mantém a escolinha de base, que vem revelando muitos talentos no karatê. Sob o comando de Isabel Dias, presidente do instituto, e Paulo Dias, ambos ex-atletas e técnicos de karatê, Americana tem conquistado muitas medalhas. Na etapa anterior, os karatecas de Americana já haviam conquistado 29 medalhas.

A escolinha de karatê é oferecida gratuitamente para crianças com 5 anos ou mais. O cadastro deve ser feito pelo site: www.americana.sp.gov.br/secretaria/esportes.