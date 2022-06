A equipe de karatê do Instituto Jr. Dias, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Americana, conquistou 19 medalhas na 1ª Copa Monte Mor de Karatê, realizada no domingo, dia 26. Sob o comando de Isabel Dias, 20 atletas participaram da competição e ficaram em segundo lugar na classificação geral.

Confira os medalhistas:

– Caio Assis – sub-8 masculino absoluto – ouro no kata e prata na luta;

– Davi Marinho – sub-10 masculino absoluto – bronze na luta;

– Miguel Ferreira – sub-12 masculino até 3º kyu – prata na luta;

– João Miguel de Souza – sub-12 masculino 2º kyu e acima – prata na luta e bronze no kata;

– Marcos Vinicius de Carvalho – sênior masculino até 3º kyu – ouro no kata e prata na luta;

– Gabriela Morais Pinheiro da Silva – sub-12 feminino até 3º kyu – bronze no kata e na luta;

– Laura Santos – sub-14 feminino até 3º kyu – prata no kata e bronze na luta;

– Ana Julia Nunnes – sub-14 feminino até 3º kyu – ouro no kata;

– Marina Sofia Garcia – sub-14 feminino 2° kyu acima – ouro no kata e na luta;

– Jenyffer de Castro – cadete feminino 2° kyu acima – prata no kata e na luta;

– Raize Inocêncio – Sênior feminino até 3° kyu – ouro no kata e na luta.