Os atletas do Instituto Jr Dias, que têm apoio da Prefeitura de Americana, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, trouxeram para o município 13 medalhas após a disputa da 4ª etapa do Campeonato Paulista de Karatê, que aconteceu no sábado (30), na cidade de Ibaté (SP). Também foram conquistados dois quartos lugares para Americana. Confira:

Anna Julia de Souza – categoria 19/140: 2° lugar SHIAI

Ederson Buzatto – categoria 53/244: 2° lugar SHIAI e 4° lugar KATA

Gabriela Morais – categoria 15/117: 3° lugar SHIAI

Gabriel Marinho – categoria 21/147: 3º lugar SHIAI

Jenyffer de Castro – categoria 24/160: 2º lugar SHIAI

Marina Sofia – categoria 20/143: 1° lugar SHIAI

Marina Sofia – categoria 20/143: 3° lugar KATA

Laura dos Santos – categoria 19/139: 2° lugar SHIAI e 2° lugar KATA

Miguel dos Santos Félix – categoria 13/103: 3° lugar SHIAI

Nicolas de Brito – categoria 17/126: 3º lugar SHIAI

Rafael dos Santos – categoria 13/101: 3º lugar SHIAI

Raize Innocencio – categoria 35/213: 2º lugar SHIAI e 4º lugar KATA

“Nós da Secretaria de Esportes ficamos muito felizes em ver os atletas americanenses sendo premiados e trazendo suas medalhas para casa. Incentivar o esporte é incentivar o futuro e uma vida com saúde e qualidade”, declarou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.