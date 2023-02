De virada, o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl

na noite deste domingo. O time do craque Patrick Mahomes bateu o Filadelfia Eagles por 38 a 35 em jogo que só foi decidido no minuto final. É o segundo título do jovem quarterback, cotado para ser um dos maiores nomes da história do esporte.

Mahomes tem maior contrato da NFL

Um valor jamais visto. Estonteante. Um contrato de 10 anos por US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). E não, não há erro de digitação. Segundo a ESPN, este é o acordo alcançado pelo quarterback Patrick Mahomes com o time de futebol americano dos Kansas City Chiefs. O negócio mais caro da história dos esportes norte-americanos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento