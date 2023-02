K-POP: Grupo E’LAST retorna com novo single

E’LAST volta aos palcos com o novo single “Thrill”

que será lançado em 20 de fevereiro, às 12h (BRT). As expectativas estão altas para o retorno do grupo masculino, que já é reconhecido no cenário do K-POP por sua versatilidade e excelência.

A agência E Entertainment lançou imagens teaser nas redes oficiais dos artistas e anunciou que o grupo retorna com sete integrantes e um novo single digital. As primeiras imagens dos artistas para a nova música foram reveladas sob o nome “Concept Photo ‘RACING.ver'”. Os fãs, conhecidos por ELRINGS, estão animados com as fotos e levantando suspeitas sobre o tipo de inovação e o novo conceito apresentado pelo E’LAST. O público se mostra ansioso para o tão aguardado lançamento de ‘Thrill’.

O novo single chega 10 meses após o terceiro mini álbum “ROAR”, lançado em abril de 2022. “Thrill” marca o início das atividades ambiciosas do E’LAST para 2023. Para os próximos teasers, o público pode esperar por imagens que ditam o novo conceito inovador do grupo. O octeto no passado mostrou diferentes faces por meio de conceitos variados, que reforçam o E’LAST ser reconhecido como um grupo completo.

O público pode esperar performances notáveis e uma presença de palco ainda mais estrondosa com ‘Thrill’. Além da alta qualidade que é a marca registrada dos idols, o retorno será o primeiro após a ida do integrante Seung Yeop para o exército, em janeiro de 2023. O novo single será lançado ao meio-dia (KST) no dia 20 de fevereiro em diferentes plataformas digitais de streaming.

Sobre o E’LAST

E’LAST (abreviação para everlasting, ou eterno) é um grupo masculino gerenciado pela E Entertainment e composto por oito membros: Rano, Choi In, Seung Yeop, Baek Gyeul, Romin, Won Hyuk, Won Jun e YeJun. Tendo estreado em 2020, já estiveram no Top 10 do Billboard World Digital Song Sales, nos Estados Unidos, com o mini álbum “ROAR”. A cada comeback, recebem mais reconhecimento pelas proezas artísticas e habilidades impecáveis, apresentadas em trabalhos complexos.

Redes sociais do E’LAST

Website – Instagram – Twitter – Facebook – YouTube – TikTok

