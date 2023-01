Decisão da Justiça atinge deputado eleito Nikolas

O vereador e deputado eleito Nikolas Ferreira (PL) e o youtuber Monark tiveram as contas do Twitter retiradas do ar. A decisão judicial saiu na noite desta sexta-feira (13). Mais cedo, nesta sexta-feira, Nikolas já tinha sido bloqueado no Instagram. Ele reclamou do fato no Twitter, onde ele tem mais de 2 milhões de seguidores.

“Mais uma vez derrubaram o meu Instagram sem nenhum tipo de notificação. Não sei o porquê, não tenho acesso aos autos”, escreveu o parlamentar bolsonarista na conta que foi bloqueada horas depois.

No Twitter, tanto o perfil de Monark quanto o de Nikolas aparecem com a justificativa de que a conta foi retida por conta de uma decisão da Justiça local. Outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como a influencer Bárbara, do canal Te Atualizei, também tiveram as contas retidas.

A reportagem da Itatiaia entrou em contato com Nikolas e Monark, que não retornaram até a publicação desta matéria.

