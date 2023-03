Justiça condena homem por abandono de animal em Nova Odessa

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) anunciou nesta semana uma importante vitória para a causa animal: a condenação de um acusado de abandonar uma cachorra atropelada sem prestar socorro. O tutor foi identificado após leitura de microchip do animal, foi intimado e condenado à detenção com pena revertida a prestação pecuniária, além de pagar multa e ressarcir a entidade por todos os custos do tratamento do cão.

A história de Kiara começa em 2018, quando ela foi abandonada atropelada e super mal cuidada. Ele a levou em frente a uma clínica veterinária de Nova Odessa e desapareceu. A equipe da AAANO orientou e acompanhou a clínica para registrar Boletim de Ocorrência apresentando todas as provas do abandono e passou a leitora de chip em Kiara, onde foi possível identificar o criminoso.

Após essa identificação, iniciou-se o trâmite de punição ao tutor, que foi acionado jurídica e criminalmente por abandono. “Esse foi um grande exemplo da importância de agir de fazer a denúncia de forma correta nos órgãos responsáveis para essa condenação. A lei nos deu um grande instrumento para conseguirmos vitórias como essa, e principalmente, tentar coibir novos casos”, afirma Carlos Pinotti, presidente da AAANO.

Segundo Pinotti, outro ponto fundamental para a investigação foi a identificação do dono por meio do microchip aplicado no animal. “Sempre reforçamos a importância do microchip para casos como esse. Por isso que desde 2019 todos os nossos animais só são disponibilizados para adoção microchipados, garantindo maior segurança para eles e para nossa fiscalização”, reforça Pinotti. O caso foi acompanhado pelo time jurídico da AAANO.

Final feliz para Kiara

Após ter sido abandonada brutalmente na clínica, Kiara foi socorrida pela equipe veterinária e, com apoio da AAANO, iniciou o tratamento de recuperação. Contudo, pela demora no socorro e impacto do atropelamento, a cachorrinha ficou paraplégica. Mas o seu brilho e força de vontade foram atrativos para um novo dono, que hoje cuida de Kiara com todo amor e carinho.

“Pode parecer clichê dizer, mas adotar a Kiara, foi um presente muito maior pra mim, do que pra ela. Com seu jeitinho carente, amoroso e extremamente feliz, ela ilumina tudo por onde passa! Acolhendo os irmão que vieram depois dela, e todos os outros que já passaram por aqui”, afirma Eduardo Domiciano, novo tutor do animal.

O presidente da AAANO reforça à população a importância de denunciar casos de maus-tratos a animais e como esta atitude pode ajudar a causa animal. “Hoje temos a lei federal 14064/20, que altera a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e aumenta a pena dos meus tratos aos animais. Além dessa, também temos a Lei Municipal 3206/18 em Nova Odessa, que penaliza e multa esses. Por isso a gente fala que em qualquer caso, a pessoa deve juntar todas as provas e denunciar aos órgãos competentes para que cumpram a lei e evite mais casos assim”, finaliza.

