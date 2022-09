A Justiça Eleitoral determinou neste sábado uma operação de busca e apreensão nos comitês eleitorais dos candidatos ao Senado pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) e Paulo Martins (PL, partido do presidente Jair Bolsonaro). As buscas foram realizadas na casa do ex-juiz porque a residência foi listada por ele como sede de seu comitê eleitoral.

A assessoria do candidato afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que “no local, nada foi apreendido”. A operação foi realizada após um pedido da federação “Brasil da Esperança”, liderada pelo PT. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), os materiais impressos dos candidatos violam a legislação eleitoral por conta da desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente a dos suplentes.