Um guarda municipal de Americana foi condenado por tentativa de feminicídio em crime cometido este ano. O júri popular condenou o homem de 55 ano a 16 anos de prisão em regime fechado no crime que aconteceu em março deste ano e chocou a comunidade da Praia Azul em Americana. A sessão do Tribunal do Júri aconteceu na última quinta-feira (15), no Fórum de Americana.

Paulo Fernandes Carrigio, 55, tentou matar a ex-companheira, a vendedora Mirian Novaes Costa, de 31 anos em uma manhã de dia de semana. Além disso, o crime contou com os agravantes de ter dificultado a defesa da vítima e de ter agido em descumprimento de medida protetiva.

Sete pessoas participaram do Júri, quatro mulheres e três homens. O resultado da condenação foi de 16 anos, sete meses e três dias de prisão em regime fechado. Ele não poderá recorrer da decisão em liberdade.

Após policialpadrao.com.br