Juninho Dias questiona falta de ações da secretaria de cultura e turismo

O vereador Juninho Dias (MDB) questiona a Prefeitura de Americana quanto aos investimentos realizados no turismo municipal, com foco especial na possibilidade de realização do Roteiro Gastronômico, lei na cidade desde 2018.

O parlamentar pontua que o município precisa enaltecer os espaços que podem ser um grande atrativo para a população, não só local, mas regional.

“Temos um grande potencial no ramo alimentício como bares, restaurantes e lanchonetes, potência essa que deve ser aproveitada em prol não só dos comerciantes, mas de toda a população que ganha muito com investimos assim. Girar a economia local é criar mais oportunidades a todos”, disse Juninho.

