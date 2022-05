O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) vai promover, no próximo dia 16, às 19h, 1ª Reunião Aberta da Comissão de Relações da Juventude da Câmara Municipal de Americana. O parlamentar é o presidente da Comissão.

A intenção, segundo Juninho, é “debater sobre assuntos da cidade, projetos e ideias da política municipal, ampliando o conhecimento, aproximando a população mais nova das decisões da cidade, despertando o interesse pelo futuro das políticas públicas”.

Escolas, conselhos, comissões, igrejas e diversos núcleos jovens receberam o convite para incentivar seus jovens a participarem do encontro, que acontece no Plenarinho da Câmara Municipal, localizado na Rua Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, no bairro Jardim Mirian.

“Movimentar esta Comissão é uma grande alegria e uma enorme responsabilidade, trazer os jovens para dentro do Poder Legislativo, colocar as pautas em debate, ouvi-los e fazer crescer a vontade de renovar o cenário brasileiro, não só na área política, mas em todo o contexto social, é necessário e urgente. Espero que Americana e toda a sociedade colha frutos desse encontro que certamente terá sequência.”, acrescentou Juninho Dias, parlamentar que representa grande parcela da juventude americanense.