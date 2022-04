O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na Câmara Municipal solicitando que a prefeitura utilize o Pronto Atendimento de Covid19 – que foi desativado nos últimos dias – para atender exclusivamente pacientes com dengue.

Na indicação, o parlamentar ainda cobra medidas de combate à proliferação do mosquito, pedindo maior agilidade na nebulização no município e intensificação de agentes de rua para fiscalização de focos do mosquito.

“Estamos vivendo uma crescente nos casos de dengue, já temos mortes registradas, precisamos de atuação rápida do Poder Público, garantindo que a situação não piore, que mais vidas não sejam perdidas.”, acrescentou o vereador.