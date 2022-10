O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação pedindo que a prefeitura de Americana realize novo mutirão de vacinação no bairro Monte Verde. O parlamentar já havia solicitado dois serviços realizados anteriormente e pede nova vacinação, para atender aos moradores com atualização vacinal e pesagem de crianças.

As medidas, segundo o parlamentar, são necessárias para garantir o acesso à saúde básica. “Saúde é urgência e necessidade básica, pensando sempre nisso, e no melhor para a população, protocolei pedido à prefeitura de Americana para que realize um mutirão da saúde no Monte Verde”, destacou.

De acordo com Juninho, a área é de difícil acesso, inclusive com precariedade do serviço de transporte coletivo. “É uma região extremamente afastada de acessos básicos de saúde. O Monte Verde e bairros vizinhos enfrentam ainda a dificuldade de mobilidade, por isso levar até os moradores essa assistência médica básica é atuar efetivamente para o interesse público coletivo”, reforça.

O pedido concentra a ampla vacinação dos moradores, além de pesagem nas crianças como medida necessária para a manutenção de programas sociais e acompanhamento pediátrico indispensável à saúde infantil. “Já intermediei outros mutirões no local e sei que é possível levar mais dignidade e saúde a esse local da nossa cidade”, concluiu.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.