O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou um pedido junto à Prefeitura para que sejam instalados novos pontos de ônibus na região do Monte Verde.

“A região do Monte Verde, no Pós-Represa, só cresce e com isso as necessidades da região também, por isso protocolei o pedido para que se fizessem estudos para a instalação de pontos de ônibus no local. Tendo em vista a conquista através do mandato, que foi a ampliação do itinerário do ônibus, agora se faz necessário a instalação das estruturas físicas. A medida é importante para os usuários do transporte coletivo que aguardam pelo transporte e, no momento, não contam com um local adequado para essa espera. Americana precisa olhar para essa região e desenvolver ações que garantam qualidade de vida aos moradores”, disse o vereador.

O parlamentar é figura presente no processo de regularização da área e da busca por melhor infraestrutura, tendo sempre pautado a região em suas agendas de mandato.