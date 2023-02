Juninho Dias pede asfalto no Parque Residencial Tancredi

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a pavimentação asfáltica em ruas do bairro Parque Residencial Tancredi.

No documento, Juninho relata que moradores do bairro procuraram o gabinete relatando a situação de mobilidade no bairro, principalmente no que se refere às condições do asfalto.

“Estou cobrando providências sobre a sobre as condições do Parque Tancredi. São ruas que ainda não contam com asfaltamento, então pedimos a programação de investimentos que serão realizados”, aponta o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da próxima sessão ordinária (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

