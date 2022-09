Acompanhado de moradores do Monte Verde, o vereador de Americana Juninho Dias (MDB) se reuniu com o Secretário de Governo, Jesuel de Freitas, na última quinta-feira (01), no Paço Municipal. A ideia central do encontro foi levar ao representante da administração às necessidades do local, principalmente, dar respostas aos moradores quanto à regularização das moradias.

Diante do que foi levantado, o secretário se comprometeu em levantar as informações necessárias, que serão repassadas em uma reunião já agendada para a próxima semana com o prefeito, Chico Sardelli. “É preciso cobrar agilidade na situação da regularização das moradias dessa população. Tentei na reunião trazer um pouco das necessidades urgentes daqueles moradores que, com a regularização das moradias, podem ser atendidos com o mínimo, como energia elétrica, por exemplo. Hoje a situação lá é toda feita de uma forma que supra o básico do básico, mas os moradores precisam de mais. O Secretário tomou conhecimento da importância dessa regularização e se comprometeu em levantar o que vem acontecendo com o processo de regularização, para assim nos reunirmos com o Prefeito Chico e darmos a devida resposta aos moradores”, acrescentou o parlamentar Juninho Dias.