Juninho Dias quer detector de metais nas escolas municipais

O vereador Juninho Dias (MDB) e o detector de metais

Ele protocolou, nesta terça-feira, uma indicação e um requerimento que trata de estudos quanto a instalação de detectores de metais nas escolas municipais e acompanhamento psicológico e familiar nas escolas.

“Tendo em vista os lamentáveis acontecimentos ocorridos em escolas brasileiras nos últimos anos e, principalmente, o último ataque ocorrido na cidade de São Paulo, situações pelas quais há risco de ferimentos e mortes em massa, protocolei indicação solicitando estudos para a instalação de portas com detectores de metais em todas as escolas da rede pública municipal. Os detectores poderão evitar que alunos, e outras pessoas, entrem no espaço escolar com objetos de metal, a tempo de evitar ocorrências e fatos lamentáveis com ferimentos e mortes de pessoas inocentes. Acredito que é um dever do Poder Público garantir, além das políticas públicas educacionais, medidas e ações que visem a segurança no acesso à educação, tanto da família que confia o seu filho à escola, quanto às crianças, em frequentarem um ambiente onde não se sentem ameaçadas ou em perigo”, disse o vereador.

No requerimento, o parlamentar questiona a possibilidade de estudos sobre os detectores de metal; as ferramentas e instrumentos que garantem a segurança das crianças e funcionários atualmente nas escolas, além de questionar sobre como se dá o acolhimento das crianças que sofrem violência física e psicológica no ambiente escolar; e se há psicólogos e/ou profissionais devidamente instruídos para identificar e direcionar alunos que precisam de ajuda. Os documentos devem ser aprovados na próxima semana e, posteriormente, enviados a prefeitura.

