O vereador Juninho Dias (MDB) celebrou o início do recapeamento e o avanço na contratação de empresa para a remodelação do portal da cidade. As obras serão executadas em poucos meses.

O vereador vinha cobrando melhorias na qualidade do asfalto na Av. Antônio Pinto Duarte e na rotatória do portal de entrada de Americana há 5 anos.

“Toda essa melhoria também vai beneficiar, e muito, inúmeros geradores de empregos daquela região e preparar as áreas AP 02, 03, 04 e 05 para receber seu primeiro Atacado de comércio de alimentos essenciais e afins, com preços mais competitivos e geração de centenas de oportunidades de trabalho. Nessas regiões habitam, ao menos, 103 mil americanenses. São inúmeros os motivos que apontavam a necessidade dessas obras, e cabe-nos hoje alegrar-nos e agradecer. Como vereador, sigo fiscalizando, sugerindo e cobrando melhorias, cada vez mais convicto que a administração tem executado boa parte das demandas da população”, disse Juninho.