O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo ao Poder Executivo a instalação de uma ciclofaixa em toda a extensão da Avenida Brasil. No documento o parlamentar destaca que, na busca por espaços para a prática segura do ciclismo como esporte, hobby e mobilidade urbana de transporte, a instalação de ciclofaixas é uma medida urgente em todo o município. Segundo Juninho, a unidade de Trânsito e Sistema Viário da prefeitura fará uma reanálise da proposta, que já foi discutida anteriormente e não houve a implantação.

“Esse é um tema complexo. Hoje temos a questão da proximidade dos hospitais e precisamos ter cuidado para não atrapalhar os pacientes e também em não colocar em risco os ciclistas, que carecem de espaços adequados. Não é fácil, mas minha função é buscar soluções e foi o que fiz. Cito como exemplo a cidade de Florianópolis, que investe 20% do valor das multas no sistema cicloviário e recentemente inaugurou uma ciclovia às margens de uma rodovia estadual, com recursos da própria prefeitura. O espaço ficou bem finalizado, extenso, vivo e sem colocar em risco os ciclistas”, destaca. “Hoje, em Americana, dezenas de cidadãos utilizam a bicicleta como hobby, para trabalho e se exercitar, trafegando entre os carros até nas descidas e subidas da cidade. Portanto, devemos utilizar e ocupar urgentemente as vias planas e demais espaços públicos de forma adequada e em benefício do americanense”, completa o autor.

Juninho também solicitou a construção de ciclovias nas regiões do Parque das Nações, Jardim Terramérica, Praia Azul, Jardim Mirandola, Vila Carioba, Praia dos Namorados, Antônio Zanaga, Vila Bertini, centro, Jardim Ipiranga, Jardim da Balsa, SP-304, Vila Dainese, Vila Galo e Werner Plass.

A indicação foi relacionada na pauta de sessão ordinária e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.