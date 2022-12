O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) lançou um site com todas as informações do seu mandato. Vereador mais votado da cidade nas eleições de 2020 e segundo mais votado na história de Americana, Juninho é o único com site ativo para prestação de contas do mandato na atual legislatura.

“Hoje lanço o meu site, uma nova ferramenta para o acompanhamento, em tempo real, do meu trabalho, em um formato moderno de prestação de contas para a população. Convido você a conhecer este novo canal de comunicação. Essa é uma conquista nossa, vamos juntos trabalhar por Americana”, disse o parlamentar.

A plataforma para acesso é juninhodias.com.br.