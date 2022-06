O Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quarta-feira (15), foi marcado pela realização de um pedágio de conscientização com a distribuição de materiais informativos, na Avenida Brasil. A ação fez parte da programação voltada ao Junho Violeta, e foi promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana e pelo Conselho Municipal do Idoso (COMID). O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi participaram da conscientização.

“Nossa participação nesta ação, do vice Odir e dos secretários, reforça o compromisso da Administração Municipal para melhorar e aprimorar as políticas públicas de atendimento à pessoa idosa. Todas as secretarias estão empenhadas em realizar ações para promover a qualidade de vida em prol dos idosos. A conscientização é importante para que tenhamos a responsabilidade do cuidado com as pessoas que já contribuíram muito e com dignidade para nossa cidade. Parabenizamos aos membros do COMID, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos aqui presentes pelo trabalho que desenvolvem em nosso município”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir Demarchi também enalteceu o evento em prol dos idosos e ajudou a entregar os informativos à população. “É com muito carinho, gratidão e respeito que devemos tratar os idosos. Nossa gestão, do prefeito Chico Sardelli, juntamente com o COMID e a OAB, faz hoje este ato de conscientização para informar e sensibilizar as pessoas para que todos possam ser tratados de forma digna”, ressaltou.

A presidente do COMID, Maria Cristina Louzado Vianna, se emocionou com a ação de conscientização e agradeceu a todos que participaram. “É importante levarmos informações para a população sobre os tipos de violência contra a pessoa idosa e quais os canais de denúncia. Tivemos o acolhimento dos motoristas que passaram pela Avenida Brasil na manhã de hoje. Essa é uma ação que precisa ser feita todos os anos. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pelo apoio à causa. Estaremos juntos nessa caminhada rumo a proteção e garantia de direitos da pessoa idosa”.

Na ação, foram distribuídos cerca de mil panfletos com informações sobre como identificar e denunciar a violência doméstica contra a pessoa idosa, com explicações dos tipos de violência física, psicológica, sexual, financeira, situações de abandono, negligência, omissões cometidas única ou repetidamente prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social.

Também foram divulgados os canais para denunciar situações de violência, como o 153 – Guarda Municipal; 190 – da Polícia Militar; e o Disque 100 – Direitos Humanos.

O pedágio contou também com as participações da diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra; da vice-presidente do COMID, Mayne Patrício Malagutti (gerontóloga na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos); do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto; secretário adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol; a presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Danielle Cursiol; técnica de referência em violência do município, Léa Amabile (Secretaria de Saúde); integrantes do COMID; das equipes da SASDH; da comissão de direitos da OAB; apoio da Guarda Municipal e Utransv, entre outros colaboradores.

Outras ações estão programadas para o Junho Violeta, como o “III Encontro Municipal sobre Cuidados e Proteção da Pessoa Idosa”, no dia 22, a “Abertura de Edital de Chamamento Público para Projetos Chancelados no Conselho Municipal do Idoso” e o lançamento do Programa “Americana PRÓ 60+” – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa dos seus Direitos.

Encontro tem inscrições abertas

O “III Encontro Municipal sobre Cuidados e Proteção da Pessoa Idosa”, no dia 22, das 8h30 às 12h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já está com inscrições abertas e podem ser feitas no site da Prefeitura de Americana – Junho Violeta.

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=182&a=inscricao-encontro-ppi

A atividade será voltada para profissionais das diversas áreas que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa Idosa, cuidadores e representantes das Instituições de Longa Permanência para Idosos, pessoas idosas e seus familiares e demais interessados na temática do envelhecimento e da pessoa idosa.

A programação será a seguinte:

8h30 às 8h45 – Credenciamento;

8h45 às 9h – Mesa de Abertura;

9h às 9h30 – Apresentação: Panorama do Envelhecimento Populacional ao longo dos anos no município de Americana.

– Palestrante: Maria Aparecida Martins Feliciano, socióloga na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Americana;

9h30 às 10h – Apresentação: Indicadores atuais dos casos de violência contra pessoas idosas no município de Americana.

– Palestrante: Léa de Fátima Amábile de Queiroz Telles, técnica do Núcleo de Violências da Vigilância em Saúde;

10h às 11h15 – Palestra: Proteção da Pessoa Idosa: Responsabilidade da família, da sociedade e de todas as políticas públicas.

– Palestrante: Maria Angélica Bossolane Batista, coordenadora de Proteção Social de Média Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH) da Prefeitura de Campinas;

11h15 às 11h30 – Dúvidas e considerações finais;

11h30 – Sorteio de livros “Vovô 7.3”, do autor e conselheiro do COMID, Fábio Rogério Vital da Silva; e Coquetel de encerramento.