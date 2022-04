Vereadora em primeiro mandato, a americanense Professora Juliana ensaia vir candidata a deputada estadual este ano. Em 2018, pela primeira vez em décadas, o PT ficou sem candidatos na cidade. Agora com o ex-presidente Lula liderando as pesquisas, o partido ‘convocou’ a novata Juliana para cerrar fileiras e ser candidata.

Ela fez uma plenária este sábado para anunciar “um passo muito importante na minha trajetória política e também para o grupo que apoia e constrói o nosso mandato”.

Ela disse na reunião que foi dado “um passo que teve muita reflexão e diálogo. Há meses venho conversando com meu grupo, ouvindo opiniões, e dialogando também com as lideranças do PT em âmbito estadual. E com muita honra e coragem coloco meu nome à disposição do PT para fazer Americana voltar a ter uma representação na Alesp. E, pela primeira vez, com uma mulher!”