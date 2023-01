A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou

um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações realizadas pela Secretaria de Educação no período de 2021 a 2022. Dentro os questionamentos feitos, a vereadora pergunta quais ações estão sendo realizadas para aprimorar a formação pedagógica dos professores, assim como quais atividades extracurriculares estão sendo desenvolvidas com os alunos nas escolas municipais.

“Nosso requerimento tem como objetivo compreender quais as ações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e identificar os parâmetros no qual se encontra hoje a educação do nosso município”, citou. Professora Juliana também questiona sobre a oferta do serviço social educacional na rede pública de ensino e quais propostas estão sendo realizadas na melhoria da qualidade no que diz respeito aos recursos e estratégias necessários à aprendizagem, bem como às relações que se dão no ambiente escolar.

“Essa articulação entre profissionais, serviço social e escola é fundamental para acolher todas as crianças, pois abarca as prevenções do risco e proteção social independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, onde entendemos que as escolas precisam assegurar e promover, em condições de igualdade para todo o aluno visando à sua inclusão social e cidadania”, diz. No requerimento, a parlamentar cita que o PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), da Secretaria da Educação, busca ofertar às escolas públicas estaduais e municipais recursos técnicos, materiais e financeiros de forma mais rápida e desburocratizada através de repasses de valores.

Outro ponto questionado pela vereadora diz respeito à quantidade de professores, efetivos e contratados, monitores de apoio escolar para atuar na Educação Especial. “Promover ações para uma escola mais inclusiva deve ser prioridade para a gestão escolar, pois reconhecer e de forma célere responder às necessidades diversas dos alunos é fundamental para atender os ritmos de aprendizagem e assim assegurar uma educação de qualidade a todos com estratégias de ensino eficazes”, acrescenta.

De acordo com a vereadora, as informações são necessárias para “obter um conhecimento mais detalhado sobre os procedimentos adotados pelo Poder Executivo, visando uma adequada avaliação da operacionalização e execução e monitoramento dos serviços oferecidos à população”. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Professora Juliana pede instalação de mesas e bancos de concreto na região do Parque Liberdade

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede à prefeitura a instalação de mesas e bancos de concreto na Rua Tumucumaque, próximo do número 25, no bairro Parque da Liberdade. A parlamentar relata que a área se tornou um espaço social dos moradores que frequentam o local. “A instalação de mesas e bancos de concreto contribui para a convivência comunitária, além de trazer melhorias urbanas nas instalações”, explica Professora Juliana.

“A falta de bancos e mesas no local tem provocado desconforto à população, e suas instalações trariam maior comodidade aos frequentadores do local”, acrescenta a vereadora. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária do próximo dia 24 e depois será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Piso nacional dos professores sobe para R$ 4.420,55

O piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 em 2023, um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. A portaria com o novo valor foi assinada hoje (16) à noite pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

“A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, escreveu o ministro, ao anunciar o novo valor nas redes sociais.

