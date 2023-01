Juliana fez moção de repúdio e Esther emitiu nota



As vereadoras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste Juliana Soares (PT) e Esther Moraes (PL) emitiram notas repudiando os atos terroristas deste domingo em Brasília.

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de repúdio aos atos de invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, realizados em Brasília neste domingo (08).

No documento, a parlamentar repudia as ações cometidas na capital federal e cobra a responsabilização com maior rigor das autoridades constituídas. “Os atos golpistas que resultaram na invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do prédio do Supremo Tribunal Federal foram claramente atos de barbárie às sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, realizados por vândalos que escolhem atos terroristas como formas de manifestação, demonstrando clara afronta ao Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição Federal de 1988”, defende Juliana.

“Aos atos de barbárie devemos impor antes de tudo a responsabilização com maior rigor especialmente das autoridades constituídas, que há tempos se negam a agir e combater a esse tipo de conduta vexatória em acampamentos golpistas nas áreas de uso militar. Foram muitos os ataques as instituições democráticas e aos seus membros e muitos ataques foram executados, financiados e apoiados devido a omissão de autoridades públicas e ao descaso ao seu dever de ofício”, acrescenta a parlamentar.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Esther manifesta repúdio contra atos terroristas em Brasília

A vereadora Esther Moraes (PL) protocolou, hoje (9), a Moção 2/2023, por meio da qual manifesta protesto e repúdio aos atos terroristas registrados em Brasília, neste domingo (8). A parlamentar ressalta que esses atos culminaram na destruição de patrimônio público nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), com prejuízos incalculáveis ao patrimônio artístico e cultural brasileiro.

“Bolsonaristas radicais e antidemocráticos se armaram de pedras, pedaços de madeira e chegaram a agredir a Cavalaria e a Polícia Militar do Distrito Federal pelo fato de não aceitarem o resultado das eleições”, afirmou. Esther Moraes ressalta que, numa democracia, atos como o registrado neste domingo devem ser tratados com o rigor da lei. “Nos posicionamos pela investigação e punição dos que estiveram em Brasília participando desses atos terroristas, assim como daqueles que o financiaram, incentivaram ou se omitiram propositalmente”, ressaltou.

A vereadora também destaca que, enquanto legisladora eleita pelo povo, sempre deve se manifestar em defesa da democracia. “Repudiamos atos de violência, invasão e vandalismo golpista e antidemocrático. Nos unimos pela paz, em nome de um Brasil que possa trabalhar, conquistar a justiça social e viver em sua plenitude”, disse.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento