Após ter ido a um evento público esta semana e ser questionada, a vereadora de Americana Prof.a Juliana (PT) usou as redes sociais para emitir uma nota e afirmar que segue na disputa. Novata e única vereadora de esquerda na cidade, ela é pré-candidata a deputada estadual.

Ela foi ao lançamento de um projeto da prefeitura na terça-feira ( leia ).

Leia abaixo a nota.

Na perspectiva da integridade e transparência e em respeito a todas e todos que sentem-se representados e que participam do meu mandato, venho por meio desta nota pública esclarecer que as matérias veiculadas na imprensa sobre a possibilidade de eu ter infringido as regras eleitorais não são verdadeiras.

Em 05 de julho participei do lançamento do programa Americana Alimenta, atendendo ao convite da Prefeitura Municipal. Não houve ato em minha conduta que pudesse de fato prejudicar a isonomia do processo eleitoral.

O registro das candidaturas acontecerá em Agosto e o que existe hoje é a intenção de participar da disputa eleitoral de 2022. Essa intenção não pode de forma alguma impedir o exercício pleno das minhas funções enquanto vereadora.

Mandato é coisa séria. E é com dedicação e transparência que conduzo meu trabalho.