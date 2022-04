A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento no qual solicita informações do Poder Executivo referentes aos protocolos adotados na rede municipal de saúde para aplicação de métodos contraceptivos nos serviços de planejamento familiar. A parlamentar também fez indicação sugerindo a ampliação no número de unidades de saúde que disponibilizam a implantação do método conhecido como DIU.

No requerimento, Juliana cita que é dever do Poder Público assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, e que a Constituição Federal garante a todos e todas o direito de decidirem, de forma livre e responsável, se desejam ou não ter filhos, a quantidade que desejam ter e em que momento de suas vidas. Segundo a vereadora, o objetivo é entender quais são os protocolos e normas seguidas na rede de saúde em relação aos contraceptivos injetáveis, saber em quais unidades esse serviço está disponível e o número de mulheres atendidas, entre outros detalhes.

Além do requerimento, também nesta área de planejamento familiar, a parlamentar protocolou uma indicação na qual sugere ao Poder Executivo que o número de unidades de saúde que disponibilizam o método contraceptivo conhecido como DIU seja ampliado. “Nós recebemos reclamações de mulheres que relataram dificuldade em ter acesso a esse direito. Fizemos algumas visitas nas unidades, apuramos que apenas duas disponibilizam o método e que somente uma profissional faz a implantação na rede pública. É preciso ampliar o número de unidades e profissionais para facilitar o acesso”, conclui.

Leco questiona fios e cabos caídos na av Nossa Senhora de Fátima

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana requerimento no qual pede informações sobre fios e cabeamentos caídos na Avenida Nossa Senhora de Fátima e na região central do município. O parlamentar aponta que em diversos pontos do município são vistas grandes quantidades de fios e cabos caídos pelas vias públicas e calçadas, causando sentimento de insegurança nas pessoas e deixando a cidade com aparência de abandonada. Além da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Leco tem recebido queixas na área central: ruas Fernando Camargo, Trinta de Julho, Doze de Novembro e Sete de Setembro.

“Temos recebido inúmeras reclamações de moradores inconformados com o descaso das empresas responsáveis pelos cabeamentos de energia, telefonia e internet em nossa cidade”, explica o vereador. Diante da situação, o parlamentar questiona se o setor responsável da administração pública tem notificado as empresas para que sejam feitas manutenções em suas redes. E, em caso positivo, requer orelatório das notificações enviadas nos últimos doze meses.