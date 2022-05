A vereadora Professora Juliana esteve nesta quinta-feira (5) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um encontro promovido pelo partido entre ele e vereadores da região de Campinas. Na ocasião, a vereadora e pré-candidato à deputada estadual, entregou uma carta ao ex-presidente pedindo que as ações de campanha e o plano de governo contemple o interior paulista, sobretudo a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O encontro com Lula foi realizado em um hotel em Campinas, horas antes da aula magna ministrada pelo ex-presidente na Unicamp.

Juliana aproveitou o encontro para entregar uma carta ao presidente com demandas políticas e sociais da região.

“Existe uma ideia de que no interior de São Paulo, na nossa região, não existe uma massa progressista. Mas nós existimos, resistimos. Essa massa sonha com uma vida melhor, então trouxe isso na carta, para que a campanha e o plano de governo do Lula contemplem nossa região, que também tem necessidades nas áreas sociais e de infraestrutura”, disse a vereadora.

Após o encontro, a vereadora seguiu para a Unicamp, onde Lula discursou sobre a importância de defender a democracia e de resgatar programas afirmativos como o ProUni, FIES, Bolsa Família, entre outros.

“Os governos do presidente Lula foram exemplos de gestão. Ele colocou o Brasil como sexta economia mundial, tirou milhões da pobreza extrema, gerou milhões de empregos, colocou milhões de jovens na universidade, e é esse legado que temos que defender”, concluiu Juliana.