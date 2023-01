A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a atualização do Plano Municipal de Drenagem Urbana e ações de divulgação dos pontos de alagamento existentes no município. O objetivo, segundo a parlamentar, é diminuir esses pontos através da identificação, sinalização e divulgação dos locais onde os alagamentos ocorrem com maior frequência.

No documento, Juliana destaca que o mapa de pontos de alagamento, erosão e assoreamento existente na lei municipal nº 5.933/2016, que instituiu o plano, está desatualizado. De acordo com a parlamentar, com o início da época das chuvas tem aumentado as reclamações de moradores sobre alagamentos em diversas regiões da cidade, que teve fortes chuvas nesta primeira semana do ano.

“Esses locais podem gerar acidentes e diversos tipos de danos à população. Uma rede de drenagem ineficiente resulta em enchentes severas, com grandes áreas alagadas, causando prejuízos e expondo a população à riscos diversos e erosões ao solo de pequeno a grande porte”, destaca.

A urbanização e o aumento populacional são outros fatores, segundo a vereadora, que justificam a necessidade de atualização do plano. “A sinalização e o monitoramento desses locais são muito importantes, porém não substituem a necessidade de investimento público na drenagem urbana, congregando de forma integrada o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e o sistema de coleta de lixo, estabelecendo as ações de contingência propostas no caso de emergências”, acrescenta Juliana.

No documento, a parlamentar pede que a prefeitura atualize o Plano Municipal de Drenagem Urbana e realize um estudo de avaliação e impacto no sistema de drenagem, visando diminuir os pontos de alagamento na cidade. Sugere, ainda, a identificação, sinalização e ampla divulgação dos pontos, com o objetivo de minimizar os riscos e prejuízos que eventuais alagamentos possam causar à população.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.