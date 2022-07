A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações referentes ao banco municipal de ração e utensílios para animais. Em um deles, a parlamentar indica a possibilidade de que famílias situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$100) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$200) e cuidadoras de animais sejam cadastradas para eventualmente receberem as doações de utensílios, remédios e ração. Em outro, sugere a publicização e ampla divulgação do funcionamento do programa.

“Considerando que a lei estabelece que a distribuição das rações e dos utensílios será realizada pelo banco municipal de rações e utensílios para animais ou por instituições devidamente cadastradas, indico que se faça a inclusão dessas famílias que se encontram na pobreza e extrema pobreza para que eventualmente recebam as doações”, afirma a vereadora. Juliana menciona ainda que o atual contexto econômico e social tem provocado o aumento de denúncias de maus-tratos e de abandono de animais, bem como de pedidos de ajuda aos protetores e de doações de ração. Segundo ela, isso tem tornado insustentável a prática e o manejo dessas ações sem o auxílio do poder público, e as ações voluntárias têm sido predominantemente realizadas por protetores independentes, ONGs e moradores, a maioria com recursos próprios.

“Por isso, indico que se realize a ampla divulgação do funcionamento do banco de ração e utensílios através de panfletos, cartazes, folders e materiais publicitários, bem como mídias digitais, tornando de conhecimento para toda a população seu funcionamento, condicionalidades e beneficiários que podem ser atendidos pelo programa”, destaca a autora.

Fernando da Farmácia indica melhorias no trânsito da escola do Pq Universitário

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana três indicações nas quais solicita ao Poder Executivo a implantação de melhorias para o trânsito no entorno da escola estadual “Professora Ornella Rita Ferrari Sacilotto”, no Parque Universitário.

Em um dos documentos, o parlamentar indica o reforço da sinalização horizontal, incluindo faixa de pedestre e marcações de “Pare” e “Cuidado Escola”. Segundo Fernando, a função é alertar os motoristas sobre a necessidade de dobrarem a atenção e reduzirem a velocidade ao passarem em frente à escola. “A rua apresenta fluxo intenso de veículos e a ausência da sinalização adequada tem potencializado a ocorrência de graves acidentes”, destaca o autor.

O vereador também sugere a realização de estudos para a instalação de redutor de velocidade na Avenida Professora Fanny Olivieri, defronte à escola. ”Ocorre que motoristas, de forma imprudente, trafegam acima do limite de velocidade permitido, colocando em risco a vida dos alunos”, frisa Fernando.

Por fim, Fernando da Farmácia solicita reforço à sinalização de vaga para o transporte escolar e para portadores de deficiência em frente à unidade de ensino. Segundo o parlamentar, o objetivo é garantir que as vagas sejam utilizadas exclusivamente pelas pessoas portadoras de deficiência e para que as vans escolares consigam estacionar em local apropriado, para o embarque e desembarque seguros dos alunos.