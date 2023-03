Judocas Americana vão pro Brasileiro Regional

Dois judocas da Associação Desportiva Americanense de Judô

(ADAJU)/Secretaria de Esportes de Americana se classificaram para o Campeonato Brasileiro Regional. As vagas vieram na Seletiva Estadual disputada no sábado (4) e domingo (5), no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), em Mogi das Cruzes.

A americanense Maria Eduarda Ciaramello derrotou quatro oponentes e sagrou-se campeã da categoria Sub-13 Pesado. Com apenas uma derrota, Thiago Baio Ponte foi medalha de bronze na categoria Sub-15 Médio. Ambos garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro Regional.