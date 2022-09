A equipe ADAJU/Escolinha de Judô de Americana conquistou, no domingo (18), 18 medalhas no torneio realizado na cidade de Itapira, que contou com a participação de mais de 500 atletas de 33 cidades.

Os atletas de Americana levaram cinco medalhas de ouro, cinco de prata e oito de bronze, ficando na 7ª colocação na classificação geral.

Os senseis Edson Catarino, Rodrigo Oliveira e Diego Caixeta ficaram satisfeitos com os resultados obtidos pela equipe e agradeceram o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Americana.

Confira os medalhistas:

Medalha de ouro

Larissa Negrini – sub-11 médio

Pedro F. Oliveira – sub-11 médio

Lucas Kasuo Suzuki – sub-13 médio

Igor S. Zocal – sub-13 meio pesado

Henrique Santurbano – sub-15 médio

Medalha de prata

Fabriel Akira Suzuk – sub-11 meio médio

Gustavo Gomes – sub-13 meio leve

Angelo A. Sechi – sub-13 meio pesado

Gabriel A. Perazzoli – sub-15 meio Leve

Mauricio Germano – sub-7 biriba

Medalha de bronze

– Enrico Deltreggia – sub-9 ligeiro

– Davi G. Leite – sub-9 pesado

– Gabriel B. Pontes – sub-11 meio pesado

– Gusttavo Diehl – sub-11 extra pesado

– Gustavo H. Barboza – sub-13 leve

– Thiago B. Pontes – sub-13 médio

– Tiago S. Zocal – sub-18 meio pesado

– Lanna G. Oliveira – sub-18 pesado