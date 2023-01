Ex-presidente, Juca volta a ser vereador

Experiente e nome que sempre circulou com tranquilidade em vários grupos políticos de Santa Bárbara d’Oeste, Juca Borolucci (PV) toma posse como vereador esta terça-feira.

Primeiro suplente do PV, Juca vai ocupar a vaga do ex-presidente da Casa Joel do Gás (PV), que foi alçado ao posto de Secretário de Governo do prefeito Rafael Piovezan (MDB) na virada do ano.

Juca fez 1.250 votos em 2020 e ficou próximo dos resultados obtidos pelos que ficaram acima dele (Joel- 1344 e Celso Ávila- 1420).

Monaro nomeia integrantes de Comissão Temporária

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), nomeou, nesta segunda-feira (16), por meio do Ato da Presidência 02/2023, os membros da Comissão Temporária que irá emitir pareceres aos projetos, em substituição às Comissões Permanentes, ainda não designados. Essa comissão contará com Eliel Miranda (PSD) na função de presidente, e com os vereadores Felipe Corá (Patriota) e Reinaldo Casimiro (Podemos) como membros.

A partir da nomeação da Comissão Temporária, os líderes dos partidos com cadeiras na Câmara terão prazo de 10 dias para indicar os nomes dos parlamentares que poderão integrar as diferentes comissões permanentes do Legislativo. Decorrido esse prazo sem indicação, o presidente da Câmara deve designar os membros das comissões imediatamente, observando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. O vereador poderá fazer parte, no máximo, de três comissões permanentes.

Atualmente, a Câmara conta com 15 comissões permanentes: de Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Economia; de Política Urbana e de Meio Ambiente; de Política Social; de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; de Administração Pública; da Região Metropolitana de Campinas; de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude; de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; de Relações do Trabalho; de Ética e Decoro Parlamentar; de Segurança Pública; de Mobilidade Urbana; de Defesa dos Direitos da Mulher; de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo.

Curta o canal Portal Novo Momento na rede de vídeos Youtube