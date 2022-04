No dia 24, na Praça José Rampazzo, no bairro Jardim São Paulo em Americana, tem início o Juca Jazz Festival 2022. Das 9h às 18h, a praça envolvida pela Música será o cenário de múltiplas atividades: Dança, Circo, Capoeira, Contação de Histórias, Mesa Literária, Recreação, Atividades Educativas, Artesanato, Espaço Pet e Gastronomia. A entrada é gratuita, com arrecadação de 1 Kg de alimento que será doado ao Fundo Social de Solidariedade.

A música é o tema central e contará com a participação da Orquestra Sânfonica de Americana, um original grupo formado por sanfoneiros. Apresentações de Zumba, Abadá Capoeira, Street Moov Circo e Dança, DJs Viny Blanco, Fábio Fonçati e Fred Jorge, de Campinas. No encerramento, a Banda Relíquia apresenta show inédito.

Uma intensa atividade infantil está programada para ocorrer ao longo do dia, especialmente na parte da manhã: mesa de pintura, contação de histórias, jogos e recreação entre outras.

A Mesa Literária com escritores da Flaam – Feira Literária e Artística de Americana é a novidade para este ano. 23 autores da região, incluindo também Piracicaba, Limeira, Sumaré, Campinas e São Paulo estarão expondo e comercializando seus trabalhos, além de estarem disponíveis para conversas com os interessados pela literatura.

Uma diversificada feira de artesanato, reúne artesãos da região com peças criativas de vestuário, decoração, gourmet entre outras.

Na área de alimentação, pratos e quitutes variados para todos os gostos e também chope artesanal da Kalango cervejaria.

Espaço para os pets com lounge, produtos e orientações; e massagem express, complementam as atrações.

“Juca Jazz na praça, é uma original expressão que remete às origens do jazz, que nasceu em praça pública. Famílias inteiras participam, em um dia de cultura e lazer junto a exuberante arborização, e a atividades que envolvem a todos os participantes, sob o som da boa música”. Diz Juarez Godoy, idealizador e produtor do evento.

Na próxima semana, o encerramento no Dia Internacional do Jazz com um concerto inédito.

Dia 30, no Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase”, marcando o encerramento do Juca Jazz Festival 2022, ocorre o Concerto Jazz Day em celebração ao Dia Internacional do Jazz e também ao Dia Municipal do Jazz, instituído em Americana desde 2018. Um espetáculo com a Orquestra Sinfônica de Americana, sob a regência de Álvaro Peterlevitz, executando obras inéditas de Antonio Carlos Carvalho que contará ainda com a participação de convidados especiais: Corda Coral de Americana, Ana Paula Rotger, Tonel, Laércio Ilhabela e Íris Cordeiro. Os ingressos já se encontram à venda na bilheteria do teatro a R$ 20 inteira e R$ 10 meia entrada. Pede-se também a doação de 1 Kg de alimento (não obrigatório).

Depois de dois anos no formato online, o Juca Jazz Festival, evento anual que acontece desde 2017, volta às apresentações com público ao vivo. Ocorre pelo sexto ano consecutivo com a participação oficial do Movimento Juca Jazz no Dia Internacional do Jazz, promovido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que envolve mais de 190 países.

Programação completa:

24/4 – 9h às 18h: PRAÇA José Rampazzo. Rua dos Jequitibás, 514, Jardim São Paulo, Americana SP. Música – Dança – Capoeira – Circo – Artesanato – Literatura – Gastronomia – Espaço Kids – Espaço Pet- Saúde & Beleza. Entrada Gratuita – Doe 1 Kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade.

֎ MÚSICA, DANÇA, ARTES

09h00 – PLAY LIST JUCA JAZZ LIVE 2021

10h00 – DJ VINY BLANCO

11h30 – ORQUESTRA SANFÔNICA DE AMERICANA

12h15 – DJ VINY BLANCO

13h45 – DJ FÁBIO FONÇATI

15h às 18h – STREET MOOV CIRCO E DANÇA: Aparelhos disponíveis e demonstrações da Trupe Moov – Acrobacias, Pole Dance, Malabares, Bambolê. Traga sua canga, garrafinha d’água e muita disposição. Vem brincar com a gente!

15h00 – ABADÁ CAPOEIRA, professor Job

15h30 – DJ FRED JORGE

16h50 – DOCE ENCONTRO e DOCE DETALHE apresentam: ZUMBA, com professor Mauro Rocha.

17h00 – BANDA RELÍQUIA – Rodrigo Barros, guitarra e voz – Gustavo Rossatto, contrabaixo e voz – Maurício Scaramal, bateria. Participação especial: Marcelo Louback.

֎ ESPAÇO KIDS TAMOIO

9h às 18h – AVALON STORE: Concurso Cosplay – Cartas Pokémon – Caricatura Mangá com Romi Carlos – RPG – Adesivos Hogwarts

9h às 10h – ALECRIM: Contação de Histórias com Vanessa Aranha

9h às 18h – PAPELARIA TAMOIO: Desenho Livre

ENTRETENIMENTO & CULTURA: Pula-pula.

10h – FLAAM: Lançamento do livro “O livro de quem não incomoda ninguém”, autora Nanci Ricci. Contação de histórias com Bruna Mercado.

11h – FLAAM: Contação de histórias e Lançamento do livro “O castelo de sorvetes”, autor Evair Sousa.

14h às 17h – DOCE ENCONTRO & DOCE DETALHE: Recreação

CNA: Algodão Doce

֎ MESA LITERÁRIA COM ESCRITORES DA FLAAM – Feira Literária e Artística de Americana – 9h às 17h.

Marcia Tomiyama, Juliano Schiavo, Alyssa Tomiyama, Amauri de Oliveira, Amauri de Souza, Andreia Celegato, Ângela Tavares, Cleia Lira, Elisabete Moreira e Wal Baseio, Evair Sousa, Gabriela Cunha, José Maria, Katya Forti, Lia D’Assis, Mayara Menezes, Moacir Romero, Nanci Ricci, Otacilio Monteiro, Rafael Danesin, Silvia Delázzari, Tchelo Andrade, Valeria Fusch e Elaine Alcantara.

֎ ARTESANATO

NETO SCHMIDIT – Terrários e Quadros vivos

FERA RESTAURAÇÕES – Decoração e Reforma

FLORA BRASIL – Saboaria Artesanal

FASHION MADE ARTESANATO – Amigurumis

NEUZA CARMELITA – Artesanato em Jornal

GAYA PROJETOS DE ARTE – Joias em Cristal

ARTESÃ DO CROCHET – Crochet

AERO 17 MODELISMO – Aeromodelos

GT WOOD – Móveis Rústicos

FILOMENA MODA CONSCIENTE – Roupa Feminina

KERAI MODA ECOLÓGICA – Bolsas

VINIL CRIATIVO – Arte em Vinil

DALVA – Artesanato em Feltro

CACHEPÔS ARTESANAIS – Cachepôs e utilidades

DIDIS ARTES – Porta Celulares Vintage

EMPÓRIO DO TUTA – Mercearia Gourmet

CACHAÇA D’REIS – Cachaça de Alambique

֎ FOODS

KALANGO TAP ROOM – Cervejaria e Bar

KALANGO FOODS ´- Pulled Pork e Coxinha Crocante Cremosa

HOT & BURGER ARTESANAL – Hambúrguer Artesanal

TRATTORIA IL VOLO – Massas Artesanais

MARANATA – Sucos Naturais

ESPETOS BRASIL – Espetinhos

CASA DO PASTEL – Pastéis

PIMENTA DE CHEIRO – Hot Dog e Coxa-sobrecoxa

CARINHO DE VÓ – Biscoitos Decorados

֎ ESPAÇO PET – Lounge, orientações, produtos, adoções.

CÃOCHORRO

ANIMAIS TÊM VOZ

֎ ESPAÇO SAÚDE

ALINE PAGLIUCO – Massagem Express e Estética

30/4 – 20h: CONCERTO JAZZ DAY – Inédito! Antonio Carlos Carvalho, Orquestra Sinfônica de Americana, regência e orquestração de Álvaro Peterlevitz e convidados especiais: Corda Coral de Americana, Ana Paula Rotger, Tonel, Laércio Ilhabela e Íris Cordeiro. Concerto com músicas inéditas de Carvalho.

Teatro Municipal “Lulu Benencase”, Americana SP. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 meia, à venda na bilheteria do Teatro nos dias 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26 e 27/04 das 9h às 16h. Dias 28 e 29/04 das 9h às 16h e das 18h às 20h. Dia 30/04 a partir das 9h até o início do espetáculo – sujeito a disponibilidade de ingressos, conforme a lotação máxima do teatro. Contribua com um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade.

Carvalho, ilustre americanense da arte musical

Antonio Carlos Carvalho, 77 anos, é cidadão emérito americanense. Formou-se professor no Instituto de Educação Presidente Kennedy, em Americana. Aos 17 anos de idade, deu início à sua carreira de jornalista no Jornal O Liberal. Três anos mais tarde, com apenas 20 anos, foi contratado pelas rádios Tupi e Difusora de São Paulo, onde atuou como radialista e jornalista por oito anos.

Paralelamente desenvolveu carreira de compositor musical, é autor de dezenas de músicas inéditas e tem mais de 100 músicas gravadas por vários renomados artistas da Música Popular Brasileira, como Rolando Boldrin, Wilson Simonal, Originais do Samba, Raça Negra, Eliana de Lima, Chitãozinho e Xororó, entre outros. É autor da música “Canário do Reino” eternizada na voz de Tim Maia e gravada por Mônica Salmaso, Fafá de Belém, Kid Abelha, Ivete Sangalo e outros artistas.

Foi produtor e diretor artístico de várias gravadoras, como a Chantecler, Continental, Warner Brothers, Polygram e RGE, nas quais exerceu importante papel na revelação e produção de artistas como Belchior, Almir Sater, Silvio Brito, Amado Batista, Eduardo Gudin, entre outros.

Na década de 1990, Carvalho ficou conhecido como o criador da “febre do pagode”, quando lançou a banda Raça Negra, em uma época em que a música sertaneja dominava o mercado. Também foi pioneiro na divulgação da música baiana quando lançou em disco o Trio Elétrico “Dodô & Osmar” com Armandinho e Moraes Moreira.

Foi premiado com vários discos de ouro, platina e diamante pelo sucesso de suas produções.

Carvalho conviveu e trabalhou com artistas como Elis Regina, Gonzaguinha, Jamelão, MPB4, Plínio Marcos e Gilberto Gil, que fazem parte da história cultural de nosso país. Contribuiu efetivamente para a cultura musical brasileira, sempre enaltecendo sua cidade natal – Americana.

https://immub.org/compositor/antonio-carlos-de-carvalho

­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

JUCA JAZZ FESTIVAL é uma realização de Juarez Godoy Arte e Cultura – Movimento Juca Jazz em conjunto com a Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e International Jazz Day. Tem o apoio institucional da Prefeitura de Americana – Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade.

JJF2022 Tem o especial apoio de empresas que valorizam a arte e a cultura: Byte Web, Café Constantino, Fitas Progresso-Clube de Artesanato, Grupo Liberal, Kalango Cervejaria, Laércio Ilhabela, Lampejos, Lenir Boldrin, M. Politano, Mag Sac, Papelaria Tamoio, UpTV! e Viny Blanco.

Conta ainda com o apoio de: Abadá Capoeira, Alliance Engenharia e Imóveis, Alecrim Contadores de Histórias, Avalon Store, CãoChorro, CNA, Construcenter, Doce Detalhe, Doce Encontro, Entretenimento & Cultura, FGA Engenharia, Feira Literária e Artística de Americana, Formiguinha Doçaria, Help Sistema de Segurança, Intrax, Moov Circo e Dança, Rádio Gold FM, Ronny Reis Fotografia, Samuel Veículos, Secretaria de Meio Ambiente de Americana e Tecno Transfer.

Movimento Juca Jazz

Uma pequena revolução cultural no interior paulista.

Trabalho independente, iniciado em 2016 e idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Juarez Godoy, o Movimento Juca Jazz já promoveu mais de uma centena de apresentações musicais de elevado valor cultural e abriu espaços para excelentes músicos exporem suas criações, especialmente da Região Metropolitana de Campinas. Desde 2017, o Juca Jazz Festival participa oficialmente do Dia Internacional do Jazz (Jazz Day), celebração mundial promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que ocorre todo dia 30 de abril, com a participação de mais de 190 países.

O Movimento Juca Jazz e o evento Juca Jazz Festival receberam vários prêmios, pela sua relevância cultural.

https://www.jucajazz.com.br

https://www.facebook.com/jucajazz

https://www.youtube.com/jucajazz

https://www.instagram.com/jucajazz/

“Jazz é mais do que música, é uma mensagem universal de paz” – Irina Bokova, UNESCO.