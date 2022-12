O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana reitera indicação feita em junho deste ano em que cobrou da prefeitura a regulamentação da Lei Municipal nº 6.512/2021, que dispõe sobre a fiscalização de empresas de sucata ou ferro velho. No documento, o parlamentar destaca que a medida deve ser encarada como prioridade devido ao número crescente de casos de furtos de fiações elétricas. “O furto a fios na cidade é uma realidade vivenciada não só nos bens públicos, como também nas residências e comércios, principalmente em construções, por isso se faz importante a regulamentação da legislação, intensificando a fiscalização e, consequentemente, coibindo essa prática”, defende.

Juninho acrescenta que a regulamentação irá possibilitar uma fiscalização mais rígida da comercialização irregular dos fios, coibindo os furtos. “O furto acontece porque há comércio desta mercadoria. Assim, com a fiscalização proposta na lei, é possível diminuirmos essa prática em nossa cidade. É preciso que medidas urgentes sejam tomadas para garantir mais segurança e menor impacto financeiro tanto nas famílias americanenses, quanto nos cofres públicos”, conclui. A indicação foi relacionada na pauta de sessão ordinária e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Gualter pede informações sobre o recape

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre os serviços de recapeamento asfáltico em execução no município. “Apresentamos estes questionamentos com o objetivo de acompanhar as obras de recapeamento do asfalto em diversas ruas da cidade e fiscalizar os contratos firmados entre o município de Americana e Caixa Econômica Federal, através do convênio FINISA (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento) – Lei 6552/2022 e com o Programa Desenvolve São Paulo, Lei 6598/2022”, explica.

No requerimento, o parlamentar pede que a prefeitura informe quais vias tiveram as obras de recapeamento finalizadas, quais estão em execução e quais ainda receberão o serviço. Solicita, ainda, dados específicos de convênio e metragem de cada rua, o valor total e o cronograma geral de cada convênio e o custo de execução de cada via. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (8). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.