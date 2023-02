Jr Dias e Márcio Leal discutem volta da Lei de Incentivo ao Esporte

O vereador de Americana Jr Dias (MDB), representante do esporte

na cidade, tem se reunido frequentemente na Secretaria de Esportes, com o secretário da pasta, Márcio Leal, para discutir a nova lei de incentivo ao esporte, que vem sendo desenhada em conjunto entre o legislativo e o executivo municipal.

“Debatemos a expectativa da lei para as associações e entidades do município que fomentam o esporte local, trazendo o americanense para um novo cenário esportivo de maior apoio e crescimento. Espero que este ano possamos apresentar à população esse novo programa, um trabalho do executivo e legislativo em prol do esporte”, disse o vereador. Juninho Dias vem trabalhando propostas ao executivo desde o ano passado e com o andamento do assunto junto a Secretaria de Esportes, Governo e até com o prefeito Chico Sardelli, o parlamentar acredita que em breve o programa se tornará uma realidade.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento