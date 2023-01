De olho na dengue Jr Dias

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a realização, pela prefeitura, do serviço de dedetização contra a dengue no município.

O parlamentar sugere a ação antecipada no combate ao mosquito aedes aegypti, por parte do poder público, como uma forma de assegurar a atuação mais rápida e eficiente para causar o menor impacto possível na saúde do cidadão americanense.

“As chuvas têm se mostrado intensas, assim como as altas temperaturas, razão que é necessária a atuação rápida para criar um cronograma de fiscalização, com agentes de saúde, bem como com serviços de dedetização. Para que o serviço de saúde não seja afetado com uma epidemia de casos nos próximos meses”, defendeu Juninho Dias.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária do próximo dia 24 e depois será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

